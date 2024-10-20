Kim Kardashian külot modasını kırmızı halıya taşıdı! Üstü yarı altı ayrı olay...

Kim Kardashian Los Angeles'ta düzenlenen Akademi Müzesi Galası'na katılan çok sayıda yıldız arasındaydı.

Süper model Kendall Jenner ve Kylie Jenner gibi iddialı bir tasarımla gecede boy gösteren Kim yine adından söz ettirdi.

Yıldızlarla dolu etkinlikte, 43 yaşındaki Kardashian, süper sıkı bir korse ve mikro şort tercih etti. Kıvrımlarını her daim sergileyen Kim Kardashian her detayıyla tarzını ortaya koydu.

Etkinlik için Kardashian, Tiffany & Co'dan 30 karat değerinde elmas takarken göz kamaştırıcıydı. Merkezinde büyük bir değerli taş bulunan büyüleyici bir kolye ile dekoltesini vurguladı ve ayrıca küpelerinde ve yüzüklerinde de zengin mücevherlerle aksesuarlar kullandı.

Yıldız uzun, siyah saçlarını eski Hollywood esintili dalgalarla şekillendirdi. Altı ayrı üstü ayrı dikkat çeken Kim gecede yine adından söz ettirmeyi de başardı.