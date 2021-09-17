Kim Kardashian Met Gala kostümünden mutlu! Kendini savundu

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerle bir araya getirdi. Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri de Kim Kardashian oldu. Reality şov yıldızı, vücudunu ve yüzünü tamamen kapatan siyah bir kıyafetle geceye katıldı.

Kısa sürede Kardashian'ın gecede çekilen fotoğrafları sosyal medyada da viral oldu.

"Kim'in bu görünüşü, yeni bir alt kültür ve moda ifadesi gibi. Logo yok, yüz yok ama herkes onun o olduğunu biliyor" diye yorumlansa da Met Gala'nın Amerikan modasına odaklanan temasıyla ne kadar alakalı olduğu Instagram, Twitter ve TikTok'ta uzunca sorgulandı.

Kullanıcıların çoğu ünlü yıldızı Harry Potter filmindeki kötü ve korku veren yaratıklar olan 'ruh emicilere' benzetti. Kardashian ise Instagram hesabından elekştirilere "Baştan aşağı bir tişörtten daha Amerikalı ne olabilir?!" diye cevap verdi.

Kostüm, Kardashian'ın şık uzun atkuyruğu dışında hiçbir yerini göstermiyordu.

Kıyafet, yün ve uyumlu eldivenlerle giyilen bir tulumun üzerine bir T-shirt elbiseden ibaretti.

