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Kim Kardashian sarhoş hallerini paylaştı! "Hiç hatırlamıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 09:48
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Kim Kardashian kardeşinin doğum gününde sarhoş oldu. Ünlü isim sarhoş olduğunu itiraf etti ve Britney Spears'ın eski menajeri ile bir partide dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Kim Kardashian sarhoş hallerini paylaştı! "Hiç hatırlamıyorum"

Her hareketiyle adından söz ettiren Kim Kardashian yine olay oldu. Dört çocuk annesi, Cade Hudson ile dans ettiği anları paylaştı.

Kardashian o anları hatırlamadığını açıklayan paylaşımda bulundu.

Ekran Alıntısı

Khloe Kardashian'ın doğum günü partisinde görülen Kim Kardashian "Bunu hatırlamıyorum ama teşekkür ederim Cade Hudson" dedi.

Britney Spears'ın eski menajeri ile dans eden ünlü isim "Görünüşe bakılırsa, partiyi kapatana kadar bunu defalarca yapıyordum. Lanet olsun, keşke biri bana Yıldızlarla Dans Etmeden önce biraz çekim yapmamı söyleseydi, biraz daha dayanabilirdim" dedi.


Express


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