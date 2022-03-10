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Kim Kardashian sevgilisi Pete Davidson aileye girdi! Yeni şovda olacak

10.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, bir süredir birlikte olduğu komedyen sevgilisi Pete Davidson ile birlikte yeni başlayacak reality şov programında izleyici karşısına çıkabileceklerini ve bundan çekinmediklerini dile getirdi.

Kim Kardashian sevgilisi Pete Davidson aileye girdi! Yeni şovda olacak

Kim Kardashian sevgilisi Pete Davidson hakkında ilk kez konuştu. Daha önce yeni ilişkisi hakkında açıklama yapmayan 41 yaşındaki reality şov yıldızı, yeni başlayacak programında, sevgilisi Davidson ile ilgili açıklamalar yapacağını ve izleyicilerin daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

Davidson ile ilişkisini ilk kez birinci ağızdan onaylayan Kardashian, yeni başlayacak reality şovunda izleyicilerin sevgilisiyle arasındaki bağı açıkça göreceğinin sinyallerini de verdi.

Ekran Alıntısı

"İZLEYİCİLER MERAK EDİLENLERİ ÖĞRENECEK"

Variety’e konuşan ünlü yıldız, “Davidson ile henüz bir çekim yapmadık ve buna karşı değilim. O, herhangi bir durumda kameralardan kaçmaz. İzleyiciler programda, nasıl tanıştığımızı, ilk kimin kime ulaştığını ve ilişkimiz hakkında merak edilenleri öğrenebilir” dedi.

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İlişkisiyle ilgili konuşmaya artık açık olduğunu söyleyen Kardashian’ın yeni reality şov programı, 14 Nisan’da dijital platform aracılığıyla izleyiciyle buluşacak.

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Kim Kardashian
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