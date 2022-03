Keeping Up With The Kardashians başarısının ardındaki isim olarak anılan Kourtney Kardashian son yıllarda ne dese ne yapsa olay oluyor. Kardeşi Kim Kardashian'ın önüne geçen ünlü isim son dönemde seks orucuna girdiğini açıklamasıyla konuşuluyordu.

Hem cinsel hayatı hem iş hayatı ile gündemde olan Kourtney Kardashian iddialı bir karar verdi.

Kourtney Kardashian, 5 yıl içinde TV programlarındaki kariyerini bitirmeyi ve Los Angeles'tan taşınmayı düşündüğünü itiraf etti.