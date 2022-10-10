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Kim Kardashian ve Jennifer Lopez Jr. Ridinger'ın anma törenindeki tarzıyla olay oldu! Dekolteden ödün vermediler

10.10.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Kim Kardashian ve daha birçok ünlü akciğer embolisi geçirdikten sonra Ağustos ayında ölen Miami sosyetesinin öne çıkan isimlerinden iş insanı Jr. Ridinger'ın anma törenindeydi. Kim Kardashian ve Jennifer Lopez törende iddialı kıyafetleriyle öne çıktı.

Kim Kardashian ve Jennifer Lopez Jr. Ridinger'ın anma törenindeki tarzıyla olay oldu! Dekolteden ödün vermediler

Kayatını kaybeden iş insanı Jr. Ridinger'ın cenaze törenine ünlüler akın etti. Pek çok ünlü ismin olduğu yaşam kutlama töreninde Jennifer Lopez ve Kim Kardashian tarzıyla tüm dikkatleri üstüne çekti.

Kim Kardashian geceye uzun siyah elbisesiyle geldi. Kim elbisesinin transparan olmasıyla öne çıkarken Jennifer Lopez ise iddialı bir dekolte seçti.

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Son dönemde yeni evlendiği Ben Affleck ile birlikte törene katılan Lopez'in iddialı göğüs dekoltesine bir bakan bir daha baktı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Kim Kardashian ünlüler
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