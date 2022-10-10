Kim Kardashian ve Jennifer Lopez Jr. Ridinger'ın anma törenindeki tarzıyla olay oldu! Dekolteden ödün vermediler

Kayatını kaybeden iş insanı Jr. Ridinger'ın cenaze törenine ünlüler akın etti. Pek çok ünlü ismin olduğu yaşam kutlama töreninde Jennifer Lopez ve Kim Kardashian tarzıyla tüm dikkatleri üstüne çekti.

Kim Kardashian geceye uzun siyah elbisesiyle geldi. Kim elbisesinin transparan olmasıyla öne çıkarken Jennifer Lopez ise iddialı bir dekolte seçti.

Son dönemde yeni evlendiği Ben Affleck ile birlikte törene katılan Lopez'in iddialı göğüs dekoltesine bir bakan bir daha baktı.



