Kim Kardashian ve Khloe Kardashian plajda! Şezlongta birbirlerinin üstüne çıkıp poz verdiler

Kim Kardashian ve Khloe Kardashian birlikte tatile gitti. İki kardeş koyu tonlarda mayo ve bikini tercih ederken şezlongta her anları da paylaşmaktan geri duymadı.

Birbirlerine sık sık sevgi gösterisinde bulunan kardeşler kollarını ve bacaklarını birbirlerine dolayarak kameralara poz verdi.

Kim, fotoğrafları Instagram sayfasında yayınladı ve eski realite şovu Kourtney And Kim Take Miami'ye bir gönderme olarak paylaşıma 'Kiki ve Koko Take Cabo' yazdı.

Kardashian-Jenner klanının en büyük iki kız kardeşi olan Kourtney ve Kim, 2009'dan 2013'e kadar üç sezon boyunca Miami dizisinin ön saflarında yer almıştı.