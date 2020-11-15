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Kim Milyoner İster'deki futbol sorusu olay oldu! 'Averajla kümede kalan takım hangisidir?'

15.11.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner İster'deki futbol sorusu olay oldu! 'Averajla kümede kalan takım hangisidir?'

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne, "Hangi futbol takımı, 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde ligden düşmekten averajla kurtulan takımlar arasında yer alır?" sorusu damga vurdu.

Ekranların en uzun soluklu yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'din dün akşam yayınlanan bölümüne futbolla ilgili bir soru damga vurdu. Hem stüdyodakilerin hem de ekran başındaki izleyicilerin şoke olduğu sorunun cevabı herkesi şaşırttı.

Futbolla alakalı olan soruda, "Hangi futbol takımı, 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde ligden düşmekten averajla kurtulan takımlar arasında yer alır?" denildi.

Sorunun şıklarında ise, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yer aldı. Yarışmacı, telefon jokeri olmasına rağmen kullanmadı ve Galatasaray cevabını seçti. Doğru cevap ise Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe 1980-1981 sezonunda averajla kümede kaldı.


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