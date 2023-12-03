Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi günler yayınlanıyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. ATV Pazar günü yayın akışına yeni Altın Kafes dizisini koydu. 'Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster neden yok' sorusu programın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. 3 Aralık 2023 tarihinde ATV yayın akışında Kim Milyoner Olmak İster'in olmaması izleyicileri şaşırttı. İşte program ile ilgili detaylar...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bugün ATV yayın akışı listesinde yer almadı. Sevilen bilgi programının yerine yeni dizi Altın Kafes yayınlanıyor.
Kim Milyoner Olmak İster'in hangi gün yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor. İlgiyle izlenen bilgi yarışmasının günü mü değişti yoksa yayından mı kaldırıldı şu an için merak konusu.
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 30 Ateş Kuşları 33.Bölüm
15: 45 Aldatmak 47.Bölüm
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Altın Kafes 1.Bölüm
22: 45 Altın Kafes 1.Bölüm
01: 45 Altın Kafes 1.Bölüm