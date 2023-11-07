Kim Milyoner Olmak İster'de 2 joker kullandıran futbol sorusu! Sosyal medyanın diline düştü

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacıları ve sorularıyla gündem olmaya devam ediyor. Son bölümde yarışan lise son sınıf öğrencisi, 18 yaşındaki Hilmi Can Söğütlü futbol sorusunda takıldı.

Robert Koleji'nde okuyan ve okulun voleybol takımında oynayan genç yarışmacı 20.000 TL değerindeki beşinci soruda joker kullanmak istedi. Soruda "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" diye soruldu.

Seyirci doğru cevap olan B şıkkını seçerken Hilmi Can bu yanıta güvenemedi ve bir de telefon jokerini kullandı. Doğru yanıtı 2 joker sonrası söyleyen genç yarışmacı sosyal medyanın da diline düştü.



Genç yarışmacıya "Yok artık coğrafyanı kullansaydın", "Bu ne güvensizlik arkadaş", "Ben utandım arkadaş" yorumları geldi.







