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'Kim Milyoner Olmak İster'de beklenmedik durum izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı öyle bir hata yaptı ki...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 09:18
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir yarışmacı damga vurdu. Yarışmada bir yarışmacının yaşadığı beklenmedik durum izleyenleri şaşırttı. Yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevap nedeniyle ilk baraj sorusunda elendi.

'Kim Milyoner Olmak İster'de beklenmedik durum izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı öyle bir hata yaptı ki...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla gündeme gelmeyi başarıyor.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının son bölümünde, izleyicileri ve yarışmacıları şaşırtan bir durum yaşandı.

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Bursa'dan yarışmaya katılan Ayla Can, ikinci soruda verdiği yanıtla elendi ve yarışmadan hiçbir ödül kazanamadan ayrıldı.

Ayla Can, ilk soruda başarılı bir performans sergileyerek yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci soru, yarışmacının karşısına beklenmedik bir şekilde çıktı.

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Yarışmada 'Halis muhlis ne demektir?' şeklindeki soru, yarışmacıyı oldukça zorladı.
Soru ve şıkları şu şekildeydi:

'Halis muhlis ne demektir?'

A- Tam anlamıyla

B- Belki

C- Aşağı yukarı

D- Bir ihtimal

Doğru cevap ise A şıkkıydı.

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HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Heyecanına yenik düşen yarışmacı Ayla Can, acele bir şekilde "C Aşağı yukarı" yanıtını verdi.

Ancak bu yanıt, doğru değildi. Yanıtını verir vermez, yarışmacının yüzündeki şaşkınlık ifadesi kameralara yansıdı.

Yarışmacının bu beklenmedik elenişi, hem izleyicileri hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

Yarışmacıya destek veren İmirzalıoğlu, "Kimse burada kusur aramasın. Önce burada medeni cesaret gösterip bu koltuğa oturmak çok önemli Ayla hanım" şeklinde konuştu.

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