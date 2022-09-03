Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de ekrana kilitleyen 50 bin TL'lik soru! Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'de ekrana kilitleyen 50 bin TL'lik soru! Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

03.09.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan nüfus sorusu gündem oldu. "Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de ekrana kilitleyen 50 bin TL'lik soru! Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A-) 1935'te 10,5 milyon

B-) 1950'de 20,9 milyon

C-) 1975'te 40,3 milyon

D-) 1985'te 50,7 milyon

Doğru Cevap : A) 1935'te 10,5 milyon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek kolu ve iki eli var! Eleştirilerin hedefi olduTek kolu ve iki eli var! Eleştirilerin hedefi oldu
Arabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şokuArabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şoku
Tribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılarTribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılar
Anahtar Kelimeler:
milyoner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Arabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şoku

Arabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şoku

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Tek kolu ve iki eli var! Eleştirilerin hedefi oldu

Tek kolu ve iki eli var! Eleştirilerin hedefi oldu

İlginizi Çekebilir

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.