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Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Kenan İmirzalıoğlu durdurdu

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SİNEMA TV  | 20.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 837. kez ekranlara geldi. Yarışmada soruyu bilemeyen Ayşe Hadiye Özkan, yaptığıyla geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Kenan İmirzalıoğlu durdurdu

Murat Yıldırım'ın ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam 837. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan bölümde yarışmacılardan Ayşe Hadiye Özkan, heyecanla yaptığı hareketle geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Ayşe Hadiye Özkan, öncelikle sıcak tavırlarıyla dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu olan ve şimdilerde bir ilaç firmasında müşteri temsilciliği yapan Özkan, yarışmada büyük ödülü kazanması durumunda, parayı sokak hayvanları için harcayacağını söyledi.

Yarışmaya annesi ile birlikte gelen Özkan, paranın kalan kısmını ise İngiltere'de yaşayan ablasını ziyaret etmek için harcayacağını ekledi.

Yarışmanın başlamasıyla ilk soruyu kolaylıkla bilen Ayşe Hadiye Özkan 5. soruya kadar rahatlıkla geldi.

Ayşe Hadiye Özkan'ı zorlayan soru, Topkapı Sarayı'ndan geldi. ''Riske atmak istemiyorum'' diyerek yüzde elli joker hakkını kullandı ve yanlış olan iki şıkkı eledi.

Ardından genel kültürüne çok güvendiği muhasebeci arkadaşı Hüseyin Çetinkaya'yı aramak istedi. Çetinkaya, soruya ''Kutsal Emanetler'' yanıtını verdi. Arkadaşını dinleyen Özkan da soruya, ''Kutsal Emanetler'' diyerek son kararını verdi. Fakat doğru cevap, Kamlumbağa Terbiyecisi Tablosu'ydu.

Hayal kırıklığına uğrayan Özkan, kendisine ''Kutsal Emanetler'' yanıtını veren arkadaşı için, ''Çok da emin söyleyince arkadaşım, ona inandım aslında'' dedi.

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Özkan, sorunun kilit kısmı için, ''Aslında son zamanlara bir ziyaret etmek istiyordum Topkapı Sarayı'nı, keşke gitseydim'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi ve koltuktan kalktı.

Özkan, o sırada ödül hazırlamakla meşgul olan İmirzalıoğlu'nun yanından ''El sıkmıyoruz'' diyerek ayrılmak istedi. İmirzalıoğlu, kendisinden uzaklaşan yarışmacıyı, ''Elimi sıkmadan mı gideceksiniz?'' diyerek durdurdu.

Panik içinde İmirzalıoğlu'nun yanına gelen Özkan ise, ''Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım'' diyerek İmirzalıoğlu'ndan özür diledi.

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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster

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