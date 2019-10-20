Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Kenan İmirzalıoğlu durdurdu

Ardından genel kültürüne çok güvendiği muhasebeci arkadaşı Hüseyin Çetinkaya'yı aramak istedi. Çetinkaya, soruya ''Kutsal Emanetler'' yanıtını verdi. Arkadaşını dinleyen Özkan da soruya, ''Kutsal Emanetler'' diyerek son kararını verdi. Fakat doğru cevap, Kamlumbağa Terbiyecisi Tablosu'ydu.

Ayşe Hadiye Özkan'ı zorlayan soru, Topkapı Sarayı'ndan geldi. ''Riske atmak istemiyorum'' diyerek yüzde elli joker hakkını kullandı ve yanlış olan iki şıkkı eledi.

Yarışmaya annesi ile birlikte gelen Özkan, paranın kalan kısmını ise İngiltere'de yaşayan ablasını ziyaret etmek için harcayacağını ekledi.

İstanbul Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu olan ve şimdilerde bir ilaç firmasında müşteri temsilciliği yapan Özkan, yarışmada büyük ödülü kazanması durumunda, parayı sokak hayvanları için harcayacağını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Ayşe Hadiye Özkan, öncelikle sıcak tavırlarıyla dikkat çekti.

Murat Yıldırım'ın ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam 837. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan bölümde yarışmacılardan Ayşe Hadiye Özkan, heyecanla yaptığı hareketle geceye damga vurdu.

Hayal kırıklığına uğrayan Özkan, kendisine ''Kutsal Emanetler'' yanıtını veren arkadaşı için, ''Çok da emin söyleyince arkadaşım, ona inandım aslında'' dedi.

Özkan, sorunun kilit kısmı için, ''Aslında son zamanlara bir ziyaret etmek istiyordum Topkapı Sarayı'nı, keşke gitseydim'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi ve koltuktan kalktı.

Özkan, o sırada ödül hazırlamakla meşgul olan İmirzalıoğlu'nun yanından ''El sıkmıyoruz'' diyerek ayrılmak istedi. İmirzalıoğlu, kendisinden uzaklaşan yarışmacıyı, ''Elimi sıkmadan mı gideceksiniz?'' diyerek durdurdu.

Panik içinde İmirzalıoğlu'nun yanına gelen Özkan ise, ''Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım'' diyerek İmirzalıoğlu'ndan özür diledi.

