Honda geliştirdi: Elektrikli kamyonlar hareket hâlindeyken şarj olabilecek!

Honda’nın araştırma birimi, sistemi inşaat şirketi Taisei ve yol yapım şirketi Taisei Rotec ile birlikte geliştirdi. Honda, testi de bu iki şirketle birlikte yapmayı planlıyor.

Sistem, yolun içine yerleştirilen şarj ünitelerinden hareket hâlindeki araçlara kablosuz olarak elektrik aktarmayı amaçlıyor. Böylece araçlar şarj için daha az durabilir.

MALİYET KONUSUNDA YORUM YAPILMADI

Bir Honda mühendisi, sistemin maliyetinin geleneksel hızlı şarj ağıyla karşılaştırılması konusunda yorum yapmadı. Mühendis, teknolojinin ekonomik açıdan uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerekeceğini söyledi.

Kaynak: Reuters