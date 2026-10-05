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Honda geliştirdi: Elektrikli kamyonlar hareket hâlindeyken şarj olabilecek!

Honda, büyük kamyonlar da dâhil olmak üzere elektrikli araçları hareket hâlindeyken kablosuz olarak şarj edebilen bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre teknolojinin, Nisan 2027’de başlayacak mali yılda ya da daha sonra Japonya’da bir otoyolda test edilmesi planlanıyor.

Honda geliştirdi: Elektrikli kamyonlar hareket hâlindeyken şarj olabilecek!
Enes Çırtlık

Honda’nın araştırma birimi, sistemi inşaat şirketi Taisei ve yol yapım şirketi Taisei Rotec ile birlikte geliştirdi. Honda, testi de bu iki şirketle birlikte yapmayı planlıyor.

Honda geliştirdi: Elektrikli kamyonlar hareket hâlindeyken şarj olabilecek! 1

Sistem, yolun içine yerleştirilen şarj ünitelerinden hareket hâlindeki araçlara kablosuz olarak elektrik aktarmayı amaçlıyor. Böylece araçlar şarj için daha az durabilir.

Honda geliştirdi: Elektrikli kamyonlar hareket hâlindeyken şarj olabilecek! 2

MALİYET KONUSUNDA YORUM YAPILMADI

Bir Honda mühendisi, sistemin maliyetinin geleneksel hızlı şarj ağıyla karşılaştırılması konusunda yorum yapmadı. Mühendis, teknolojinin ekonomik açıdan uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerekeceğini söyledi.

Honda geliştirdi: Elektrikli kamyonlar hareket hâlindeyken şarj olabilecek! 3

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Honda kamyon
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