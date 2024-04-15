Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti!

Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu gibi bu hafta da çok konuşulan anlar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Yağmur Ateş, geceye damgasını vurdu.

Programda ilerleyen Ateş, bir soruda yarı yarıya joker hakkını kullanarak iki şıkkı elemişti. Ancak kalan seçenekler arasından yanlış olanı işaretleyince elenmek zorunda kaldı. Bu durumu tebessümle karşılayan Ateş, "Teşekkür ederim" diyerek stüdyodan ayrıldı.

"GİDİYOR MUSUN?"

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya 'Gidiyor musun?' şeklindeki esprili sözleri ise stüdyoda kahkahalara neden oldu.

İmirzalıoğlu yarışmacıdan geri gelerek veda konuşması yapmasını istedi, yarışmacı geri gelerek konuştu ve ödülünü aldı.





