Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Yarışmacı Laz Ziya'nın taklidini yaptı kuzeninin hareketleri olay oldu! Oktay Kaynarca ne diyeceğini bilemedi

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programında ilginç anlar yaşandı. Onur Yıldırım isimli yarışmacı, yaptığı taklitlerle gündem oldu.

KUZENİ UTANDI!

Yıldırım, “Bir sürü taklit yapıyorum. Bunlar arasında Laz Ziya, Orço, Yaban, Recep İvedik gibi isimler var." dedi ve Oktay Kaynarca da görmek istedi. Laz Ziya'nın taklidiyle başlayan yarışmacı programa damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, Oktay Kaynarca'ya 'Laz Ziya' taklidi yaptı.pic.twitter.com/rx7jxIJ5Wc — Mynet (@mynet) December 11, 2024

Bekleneni karşılayamayan Onur Yıldırım sosyal medyada gündem oldu. Kuzeni ise taklit sırasında ne yapacağını bilemedi, utandı. Oktay Kaynarca'nın surat ifadesi dikkat çekerken, taklit sırasında da gülme krizine girdi.

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları: