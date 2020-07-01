Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yine merak uyandıran sorular vardı. Yarışmacıların doğru yanıta ulaşmak için ter döktüğü sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına yöneltilen "Guinness Dünya Rekorlarına göre yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte o soru ve yanıtı…

A) Kayıp Zamanın İzinde

B) İlyada

C) Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

D) Harry Potter: Felsefe Taşı

Doğru Cevap: A) Kayıp Zamanın İzinde

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