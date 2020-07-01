MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 01:51 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru sosyal medyada merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına yöneltilen "Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?" sorusu çok sayıda kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yine merak uyandıran sorular vardı. Yarışmacıların doğru yanıta ulaşmak için ter döktüğü sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına yöneltilen "Guinness Dünya Rekorlarına göre yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte o soru ve yanıtı…

A) Kayıp Zamanın İzinde

B) İlyada

C) Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

D) Harry Potter: Felsefe Taşı

Doğru Cevap: A) Kayıp Zamanın İzinde

.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Survivor'daki olay ses kaydının tamamı yayınlandı!Survivor'daki olay ses kaydının tamamı yayınlandı!
Sosyal medyayı salladı!Sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Subaşı kimdir? Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı tatil fotoğraflarıyla gündem oldu! Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

Tatil fotoğraflarıyla gündem oldu!

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Çamurlu parkurda yarıştılar! İşte Survivor 2020'de iletişim ödülünü kazanan takım

Survivor'da zorlu mücadele! İşte kazanan

Survivor dokunulmazlık oyununda kurallar değişti! Büyük final öncesi sürpriz karar! İşte Survivor'da yeni kurallar

Survivor'da kurallar değişti! Acun açıkladı

Didem Soydan bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Survivor Nisa kimdir? Survivor'dan elenen Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi

Survivor rengini kaybetti

Survivor'da Nisa ve Sercan ses kaydı olay oldu! İşte Survivor'da Nisa, Gizem ve Sercan ses kaydının tamamı

Survivor'daki olay ses kaydının tamamı yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.