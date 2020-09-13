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Kim Milyoner Olmak İster'de rekor kırdı! Donald Fear büyük ödülün sahibi olur olmaz...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 08:49 | Son Güncelleme

İngiltere’nin ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasına tarih öğretmeni olan Donald Fear damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'de Fear 14 yıl aradan sonra büyük ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de rekor kırdı! Donald Fear büyük ödülün sahibi olur olmaz...

İngİltere “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında büyük ödülü kazanan 57 yaşındaki tarih öğretmeni Donald Fear’ı konuşuyor. 15 sorudan 13’ünün yanıtını seçenekleri dahi görmeden bilen Fear, 20 dakikada 1 milyon sterlinin (9.5 milyon TL) sahibi oldu. Yarışmanın 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanması da, yarışma tarihinde rekor olarak kayıtlara geçti.

3 JOKERİNİ DE KULLANMADI

Yarışmada son soruya geldiğinde 3 jokerini de kullanmamış olan Fear, 1 milyonluk son soruyu şıkları dahi görmeden yanıtladı. Son soruda Fear’a “1718 yılında, şimdilerde North Carolina olarak bilinen kıyıdaki savaşta hangi korsan hayatını kaybetmiştir” sorusu yöneltildi.

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Şıkları görmeden ‘Karasakal’ yanıtını veren tarihçi “Bir yıl özel bir bölümde korsanlık dersi verdim ve tarihlerle de aram çok iyidir” diye konuştu.

Milyoner tarihçi, ödülü alır almaz ilk iş olarak, çalıştığı okula emeklilik için başvurdu. Çılgın tarihçi, ödülün yüzde 70’ini aile üyelerine vereceğini, geri kalanla da konforlu bir emeklilik geçirmek istediğini belirtti. Shropshire’da yaşayan Fear’ın abisi Davyth Fear da, geçen yıl aynı yarışmada son soruda elenerek 500 bin sterlin kazanmıştı.

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