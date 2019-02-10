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Kim Milyoner Olmak İster'de samimiyetiyle herkesi kendine hayran bırakan Gaziantepli yarışmacı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 10.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

ATV'de ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 802. bölümü dün gece yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster'de Gaziantep'ten katılan Mehmet Akar isimli bir yarışmacı stüdyoda renkli anlar yaşattı.

Yarışmaya Gaziantep'ten katılan Mehmet Akar şivesi ve hoş sohbetiyle stüdyodakilere ve Murat Yıldırım'a keyifli anlar yaşattı.

Gaziantep'in yemeklerinden bahseden Akar Murat Yıldırım'ın Gaziantep'e gittiğini öğrenince 'gurban olam' dedi. Bildiği her soru sonrası stüdyoda oynayan yarışmacı yarışmanın sonunda 30 bin TL'lik ödülü kazandı.

Yarışmada bütün jokerlerini kullanan yarışmacı 1989'da bir aile kaç kuşağının hayatta olmasıyla Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmiştir sorusunda kararsız kalınca 30 bin TL'yi alarak yarışmadan çekildi.


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Kim Milyoner Olmak İster mehmet akar

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