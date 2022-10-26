Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Seyircinin verdiği cevap ekran başındakileri çıldırttı

Kim Milyoner Olmak İster'de, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov soruldu.

"Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda yarışmacı "seyirci jokerini" kullandı, seyirci Kraliçe II. Elizabeth yanıtını verirken, yarışmacı ise seyircinin verdiği yanıta güvenmeyerek "yarı yarıya joker" hakkını kullandı.

Joker hakları ile doğru yanıtını bulan yarışmacı 7 bin 500 TL'lik soruyu bildi.

O anlar sosyal medyada tartışma yarattı!



