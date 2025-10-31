Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Fenerbahçe sorusu sosyal medyada gündem oldu! İşte yarışmacının yanıtı...

“Kim Milyoner Olmak İster” yarışması bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacılardan biri, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırarak finale bir adım kala büyük heyecan yarattı. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1.000.000 TL değerindeki soru ise Fenerbahçe ile ilgiliydi. İşte detaylar…

‘‘FENERBAHÇE’NİN İLK BAŞKANI KİMDİ?’’

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1.000.000 TL değerindeki soru…

1 milyon TL değerindeki soru “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” şeklinde geldi. Şıklarda Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer aldı.

YARIŞMACI ÇEKİLDİ!

Yarışmacı, doğru cevabı bilmediğini belirterek sorudan çekilerek yarışmadan ayrılma kararı aldı.

İŞTE DOĞRU CEVAP

Fenerbahçe tarihine yön veren isimlerden Ziya Songülen, sorunun doğru cevabıydı.