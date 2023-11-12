MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Bir ilk gerçekleşti, 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Bir ilk gerçekleşti, 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldı

12.11.2023 22:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi bir gece yaşanıyor. Rabia Birsen Göğercin'in 1 milyon TL'lik soruyu doğru bilmesinin ardından bir ilk de Eyüp İşler'den geldi. Eyüp İşler, Kim Milyoner Olmak İster tarihinde ilk defa 5 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmadaki 5 milyon liralık soru sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik sorunun açılması ile gündem oldu. Geçtiğimiz hafta 1 Milyon TL'lik soruya doğru cevap veren Eyüp İşler, bu akşam yayınlanan bölümde bir ilki gerçekleştirdi ve 5 Milyonluk soruyu açtırdı.

Yarışmayı büyük bir başarı ve sakinlikle götüren Eyüp İşler, tarihi bir ana tanıklık ediyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (5)

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Rabia Birsen Göğercin'in ardından ilk kez 1 Milyon TL'lik soruyu açtıran ve doğru bilen Eyüp İşler, bu akşam büyük ödül için yarışıyor.

YAPACAKLARINI TEK TEK SIRALADI

Eyüp İşler 5 Milyon TL büyük ödülü kazanması halinde yapacaklarını tek tek sıraladı. Yazılım alanında kendini geliştirmek istediğini söyleyen İşler, aynı zamanda ticaretle uğraşmak istediğini belirtti.

981fa193-d7fb-4288-8137-1a1e3bb61b31

Bir de araba almak istediğini söyleyen Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Eyüp İşler, ailesini rahat ettirmek istediğini de ekledi.

5 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI, YARIŞMA TARİHİNE GEÇTİ!

Eyüp İşler 5 Milyonluk soruyu açtırarak yarışma tarihine geçti. Büyük ödüle giden yoldaki son soru ise şu şekilde oldu;

'İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'

A)ÇORUM
B)YOZGAT
C)SİVAS
D)TOKAT

afcd5577-c2b0-4f1a-bd20-ab24c0cd4a64

FİLİSTİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde de 1 Milyon TL'lik soru Filistin ile ilgili gelmişti.

Soru ise ' İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?'

A)HULK POSTERİ
B)KARPUZ DİLİMİ
C)KIRMIZI KARANFİL
D)SEDİR AĞACI DALI

Cevap: B - KARPUZ DİLİMİ

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

Eyüp İşler, büyük ödülü kazanması halinde ödülün 1 Milyon TL'lik kısmını Filistin'e bağışlayacağını söyledi. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çeken yarışmacı, büyük ödülü kazanamasa dahi '50.000 alırsam tamamını Filistin halkına bağışlamak istiyorum' cümlesiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

e2424473-e404-4e79-9ecb-47215272af47

5 Milyonu kazanması halinde annesinin de Yemen'deki insanlar için adak adadığını ve Yemen'e bir adak göndereceklerini söylemesi stüdyodakiler tarafından alkışla karşılandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER EYÜP İŞLER KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyub İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti. Başarılı eğitim hayatının yanına birçok hobi sığdırdığını ifade eden genç yarışmacı, sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini dile getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında heyecan dolu bir yarışma çıkaran Eyub İşler ne kadar ödül kazanacak merakla bekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA 49. OLDU!

Eyüp İşler'in baraj sorusunu geçene kadar saklamak istediği bilgiyi yanında gelen arkadaşı Edip Demir ortaya çıkardı. Edip Demir, "Eyüp mütevaziliğinden dolayı anlatmıyor ama iki sene üniversite sınavına girip ilk 100 derecesini yapamadığı için üçüncü kez sınava girdi. Sonunda 49. oldu" sözlerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler nereli, kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler nereli, kimdir?


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıyordu! İşte son haliHerkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıyordu! İşte son hali
İlk tepki! Prison Break geri dönüyor ama...İlk tepki! Prison Break geri dönüyor ama...
Bahar Candan dolandırıcılık iddiaları sonrası bakın ne yaptı! Fark edilince...Bahar Candan dolandırıcılık iddiaları sonrası bakın ne yaptı! Fark edilince...
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster doğru istedi
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! 3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu

İstanbul'da korkunç olay! 3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika | Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağındaki 5 asker hayatını kaybetti

Son Dakika | Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağındaki 5 asker hayatını kaybetti

Maganda damat dehşeti! En mutlu gününü kana buladı

Maganda damat dehşeti! En mutlu gününü kana buladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.