Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Bir ilk gerçekleşti, 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik sorunun açılması ile gündem oldu. Geçtiğimiz hafta 1 Milyon TL'lik soruya doğru cevap veren Eyüp İşler, bu akşam yayınlanan bölümde bir ilki gerçekleştirdi ve 5 Milyonluk soruyu açtırdı.

Yarışmayı büyük bir başarı ve sakinlikle götüren Eyüp İşler, tarihi bir ana tanıklık ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Rabia Birsen Göğercin'in ardından ilk kez 1 Milyon TL'lik soruyu açtıran ve doğru bilen Eyüp İşler, bu akşam büyük ödül için yarışıyor.

YAPACAKLARINI TEK TEK SIRALADI

Eyüp İşler 5 Milyon TL büyük ödülü kazanması halinde yapacaklarını tek tek sıraladı. Yazılım alanında kendini geliştirmek istediğini söyleyen İşler, aynı zamanda ticaretle uğraşmak istediğini belirtti.

Bir de araba almak istediğini söyleyen Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Eyüp İşler, ailesini rahat ettirmek istediğini de ekledi.

5 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI, YARIŞMA TARİHİNE GEÇTİ!

Eyüp İşler 5 Milyonluk soruyu açtırarak yarışma tarihine geçti. Büyük ödüle giden yoldaki son soru ise şu şekilde oldu;

'İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'

A)ÇORUM

B)YOZGAT

C)SİVAS

D)TOKAT

FİLİSTİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde de 1 Milyon TL'lik soru Filistin ile ilgili gelmişti.

Soru ise ' İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?'

A)HULK POSTERİ

B)KARPUZ DİLİMİ

C)KIRMIZI KARANFİL

D)SEDİR AĞACI DALI

Cevap: B - KARPUZ DİLİMİ

Eyüp İşler, büyük ödülü kazanması halinde ödülün 1 Milyon TL'lik kısmını Filistin'e bağışlayacağını söyledi. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çeken yarışmacı, büyük ödülü kazanamasa dahi '50.000 alırsam tamamını Filistin halkına bağışlamak istiyorum' cümlesiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

5 Milyonu kazanması halinde annesinin de Yemen'deki insanlar için adak adadığını ve Yemen'e bir adak göndereceklerini söylemesi stüdyodakiler tarafından alkışla karşılandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER EYÜP İŞLER KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyub İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti. Başarılı eğitim hayatının yanına birçok hobi sığdırdığını ifade eden genç yarışmacı, sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini dile getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında heyecan dolu bir yarışma çıkaran Eyub İşler ne kadar ödül kazanacak merakla bekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA 49. OLDU!

Eyüp İşler'in baraj sorusunu geçene kadar saklamak istediği bilgiyi yanında gelen arkadaşı Edip Demir ortaya çıkardı. Edip Demir, "Eyüp mütevaziliğinden dolayı anlatmıyor ama iki sene üniversite sınavına girip ilk 100 derecesini yapamadığı için üçüncü kez sınava girdi. Sonunda 49. oldu" sözlerini kullandı.







