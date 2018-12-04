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Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokerinin çıkardığı ses rezil etti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne, bir yarışmacının telefon joker hakkını kullanmak için aradığı kişinin soruyu internetten bulmaya çalışırken çıkardığı klavye sesleri damga vurdu.

ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan diş hekimi fakültesinde okuyan Aleyna Cesur'un yaşadığı olay damga vurdu. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Aleyna Cesur, bir soruda telefon jokerini kullandı. Cesur'un aradığı arkadaşı sorulan soruyu internetten bulmaya çalışan sosyal medyada alay konusu oldu.

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SORUYU İNTERNETTE ARATTI

Aleyna Cesur, 30 bin TL değerindeki "Guinness Dünya Rekorarı'na göre Kurt Steinter, bir taşı su üzerinde art arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır?" sorusunun cevabını bilemeyince telefon joker hakkını kullanarak yakın bir arkadaşını aradı. Yarışmacının aradığı arkadaşı da doğru cevabı bilemeyince internetten bakmaya çalıştı. 30 saniyelik sürede sorunun cevabını aramak için klavyeye hızlı hızlı basarak sorunun cevabını bulmaya çalışan ancak başarılı olamayan kişi, verilen sürede doğru cevabı bulamayıp yanıtlayamadı.

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YANLIŞ CEVABI VERDİ

Telefon jokerinde cevabı öğrenemeyen yarışmacı yarı yarıya joker hakkını da kullandı. Soruya yanlış cevabını veren yarışmacı, 15 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster Joker yarışma

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