Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Şahika Ercümen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'in biyografisi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şampiyonlar yarışacak. Cumhuriyetin 100. yılına özel yayınlanacak olan programa konuk olan Şahika Ercümen'in kazanacağı tutar merak konusu oldu. Şahika Ercümen, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından elde edeceği ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacak. İşte Şahika Ercümen'in hayatı ve biyografisi...

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Şahika Ercümen 16 Ocak 1985 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Ercümen, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur.

Milli sporcu Şahika Ercümen, cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle özel dalış gerçekleştirdi.

Ünlü sporcu Antalya’da gerçekleştirdiği dalışta Türk bayrağı açtı.

ŞAHİKA ERCÜMEN, KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE!

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya'da özel dalış gerçekleştiren Milli Sporcu ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, programda sınırlarını zorlayacak.





