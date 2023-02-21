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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

21.02.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'nın depremde enkaz altında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı.

ANNESİ İLE BİRLİKTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinin çöken binada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin yüzünü güldüren Atlı, hafızalara kazınmıştı.

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Yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıkmıştı.

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