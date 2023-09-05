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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı anlattıklarıyla Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı! Ünlü oyuncu ağlamaktan konuşamadı

05.09.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çok duygusal anlar yaşandı. 46 yaşındaki Ayfer Erkayaoğlu hayatının dönüm noktasının babasının kaybolması ve sonrasında vefat haberini alması olduğunu anlatırken Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına halim olamadı.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması hem sorularıyla hem de yarışmaya katılan yarışmacıların anlattıkları hayat hikayeleriyle sık sık gündem oluyor. Yarışmanın son bölümünde Ayfer Erkayaoğlu, hayatının dönüm noktasını anlatırken duygusal anlar yaşandı.

Ayfer Erkayaoğlu, kendilerini terk ettiğini düşündüğü babasının 10 yıl sonra öldüğünü öğrendiğini anlatmasıyla hem ağladı hem ağlattı.

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Babasının evden çıkması ve bir daha geri dönmemesiyle hayat boyu üzüntü yaşayan kadın, babasının evden çıktığı gün ölüp kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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Ayfer Erkayaoğlu konuşmasında "10 sene sonra haber geldi, babam gittiği gün ölmüş... Karıyla kızla filan kaçtı dediler, meğerse gittiği gün ölmüş... Kimsesizler mezarına gömülmüş..." dedi.

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Yarışmacının konuştuğu anlarda oyuncu tek kelime edemedi. Daha sonra ise "Acınızı paylaşabildik ise ne mutlu bize ama çıkalım buradan artık" dedi.
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KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ZOR ANLARI

Ne diyeceğini bilemeyen Kenan İmirzalıoğlu da o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Tek kelime edemeyen başarılı oyuncu ve sunucu o anlarda yalnız yarışmacıyı dinledi ve daha fazla ağlamamak için kendini tutmaya çalıştı.

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Yarışmacı daha sonra konuyu yaşına getirince İmirzalıoğlu "Keyifli sohbet değil mi bu bizi buralardan alın götürün" dedi.

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