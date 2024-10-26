Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Oktay Kaynarca'yı çıldırttı! Tepkisi gündem oldu!

Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne yarışmacının verdiği yanıt ve Oktay Kaynarca'nın tepkisi damga vurdu.

Yarışmacı Sən olasan gülüstan" hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir? sorusu için seyirci jokerini kullanmayı tercih etti. Seyirciler 'Azerbaycan' yanıtını seçti. Yine de cevabı düşünen yarışmacı Kaynarca'yı adeta çıldırttı.

SUNUCU OKTAY KAYNARCA'YI SİNİRLENDİRDİ!

Yarışmacının ABD, Azerbaycan, Fransa ve Meksika şıkları arasında kaldığını gören Kaynarca, "Hangi Amerikalı 'sen olasan gülüstan' der!" sözleriyle isyan etti.

Yarışmacı, "Oktay Abi sinirlenme. Ben orada şey oldum. Heyecan..." dedi. Güldüren anlar yaşandı.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldiİstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlana Gençlik dizisi ile tanınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Süleyman Çakır ile ön plana çıktı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film ’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.