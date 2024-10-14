Hayatının şokunu yaşadı! Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı verdiği yanıtla gündem oldu! Elleri bomboş evine gitti...

Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e erken elenen yarışmacı Serhat Cin damga vurdu. Yarışmacı heyecan yapıp düşünmeden yanıt verince hayatının şokunu yaşadı.

Programa iddialı bir şekilde gelen genç yarışmacı Cin'e "Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler" aanlamına gelen ifade hangisidir?" sorusu soruldu. Şıklarda ise "iyiiki" , "Güzelüç" , "Hoşbeş" ve "Misdört" seçenekleri vardı.

YANITI OLAY OLDU! ELLERİ BOMBOŞ EVİNE DÖNDÜ...

Ekran başındaki izleyicilerin kolaylıkla yanıt verdiği bu soruya ise Serhat Cin, "İyiiki" yanıtı verdi. 2. sorusuna yanlış cevap veren genç, adeta şoke oldu. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Hoşbeş" olduğunu söyleyince yarışmacı yıkıldı. Kaynarca, "Niye acele ettin? Heyecan yaptın, yoksa senin için çok basit bir şeydi bu" dedi. Serhat Cin de "Bilmiyorum. Aklımda bir şey vardı. Kötü oldu, sağlık olsun.Keşke daha zor sorular olsaydı" yanıtını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e de en erken veda eden isimlerden biri oldu. Hiç para kazanamayıp evinin yolunu tuttu.