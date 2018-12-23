'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru şoke etti

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'de Duygu Sarı isimli yarışmacının elendiği soru, hem stüdyodakilere hem de ekran başındakilere pes dedirtti.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu yarışmacı herkesi şoke etti. Yarışma öncesi Murat Yıldırım'a iddialı açıklamalarda bulunan Sarı, "Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusuna verdiği cevapla şaşkına çevirdi.

"UZAY İSTASYONU" YANITINI VERDİ

Bu soruya kendinden emin bir şekilde "Uzay istasyonu" yanıtını veren yarışmacı, Milyoner'in unutulmazları arasındaki yerini aldı.

