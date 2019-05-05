Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümünde yarışmacı 62 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi mezunu Oya Bayülkem'e sorulan atasözü sorusu izleyiciler tarafından cevabı merak edilen sorulardan oldu.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

60 bin TL değerindeki soruya Oya hanım ise cevap vermeyerek yarışmadan çekildi. Bütün joker hakkını da kullanan yarışmacı 30 Bin TL kazanarak yarışmaya veda etti. Sorunun cevabı ise ekran başındakiler dahil herkes tarafından merak edildi.

Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün cevabı ise, d şıkkı "Titremeye hazırım demiş".

