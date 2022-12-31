'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Sefo soruda takılınca telefon jokerini kullandı, İrem Derici konserden yanıt verdi

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen, ünlü isimlerin katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına şarkıcı Sefo damga vurdu. Yılbaşı özel programı kapsamında yarışmacı koltuğuna oturan Sefo, sorulan soru karşısında telefon jokerini kullanarak İrem Derici'yi aradı.

İmirzalıoğlu'nun aradığı ünlü şarkıcı Derici tam da o sırada sahnedeydi. Derici, sahnede şarkı söylerken aranınca, Kenan İmirzalıoğlu ile olan diyaloğunu konserdekilere dinletti.

Konserden telefona yanıt veren Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı. İmirzalıoğlu ise İrem Derici'ye, konseri kastederek "Sen de seyirciye soracaksın galiba" diyerek espri yaptı.

İŞTE SEFO'YU ŞAŞIRTAN SORU

Ünlü rapçi Sefo, telefon jokerini kullanarak şarkıcı İrem Derici'yi aradı. İşte o soru:

Balmoral Şatosu ve Windsor Kalesi nerededir?



A: Birleşik Krallık

B: Monako

C: Hollanda

D: Danimarka

Rapçi Sefo, İrem Derici'nin yardımıyla 'A' şıkkını işaretleyerek soruyu doğru cevapladı.

ÖDÜLLER ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI İÇİN HARCANACAK

Öte yandan kazanılan ödüllerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacağı bildirildi.

Sefo'dan sonra yarışmacı koltuğuna ise Oktay Kaynarca ve Hülya Avşar oturdu.

