Kim Milyoner Olmak İster'e evinde iki piton yılanı besleyen yarışmacı damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne katılan sirk organizatörü Hande Dinç, en çok konuşulan yarışmacılardan biri oldu. Evinde iki piton yılanı besleyen Dinç, anlattıklarıyla Murat Yıldırım'ı da şaşırttı.

Yarışmaya Alanya'dan katılan, aslen Hatay İskenderun'lu olan 32 yaşındaki Hande Dinç, Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığını terk ettikten sonra sirk organizatörü olarak çalışmaya başladığını anlattı. Evinde iki piton yılanına bakan yarışmacı, kışın sirklerde yazın otellerde piton yılanıyla gösteriler yaptığını söyledi. Yarışmacı evindeki piton yılanlarını canlı tavukla beslediğini de anlattı.

Yarışmadaki hedefi 30.000 TL olan Hande Dinç, ödül kazanması durumunda, bu parayla eşiyle dünya turu yapmak istediğini söyledi. Hande Dinç yarışmadaki hedefine ulaşarak 30 bin TL'lik para ödülü kazandı.

