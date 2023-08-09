Kim Milyoner Olmak İster'e o soru damga vurdu! Joker hakkını kullandı, seyirci de yanılınca...

Atv'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine gündem oldu. Programa katılan Esra Doğan isimli yarışmacı performansıyla dikkat çekti. İlk baraj sorularını başarıyla geçen yarışmacı üçüncü soruya kadar geldi.

Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında ise; 'A- O gündür', 'B- Dündür', 'C- Bugündür', 'D- Yarındır' yer aldı.

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı doğru cevabı bilemeyince seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciler, yüzde 43 oranında 'A- O gündür' şıkkını tercih etti. Yarışmacı da 'A' seçeneğini seçti.

Ancak doğru cevap 'C- Bugündür' seçeneği olunca yarışmacı yarışmadan elendi. Yarışmacı, sadece 2 bin TL kazanabildi.



