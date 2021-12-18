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Kim Milyoner Olmak İster'e sosyal medya fenomenini seyirci jokeri yanılttı!

18.12.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam başarılı performanslar yer aldı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, katıldı. 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni karşısına çıkan ilginç bir soru karşısında elendi. Yarışmacı, kullandığı seyirci jokeri ile birlikte yanıldı.

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

Yarışmaya katılan 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, üçüncü soruda karşısına çıkan soru nedeniyle zor anlar yaşadı. Dereli'nin karşısına, "Orjinali İngilizce olan 'It's My Life' adlı şarkının dinlediğiniz yorumu hangi dildedir?" sorusu çıktı.

"SEYİRCİ JOKERİ YANILTTI"

Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Seyirciler birbirine yakın cevaplar verirken, en fazla oyu 'C- Hintçe' şıkkı aldı. Yarışmacı, sesli soruda söyleyenin ses tonuna aldanarak yarışmadan elendi.

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Yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.


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