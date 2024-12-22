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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı! Yarışmacı soruyu görünce bakın ne yaptı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.12.2024 22:21
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Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı. Seyirciyi ekran başına kitleyen soru ve yarışmacının kararı gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı! Yarışmacı soruyu görünce bakın ne yaptı...

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı. Ece Su Ürker adındaki yarışmacı, yarışmadaki ilk 11 soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

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500.000 bin TL değerindeki "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu çıktı. Yarışmacı 500.000 bin TL değerindeki soruda riske girerek "B:Yakup Kadri Karaosmanoğlu" cevabını verdi.

1 MİLYONLUK SORU AÇILDI!

Yeni bölümde başarılı yarışmacı Ece Su Ürker, 1 milyonluk soruyu açtı. "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında,Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.

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Yarışmacı ise çekilme kararı alarak herkesi şaşırttı. Doğru cevap Anadolu Selçuklu Devleti çıktı. Yarışmacı devam etseydi 'Batı Hun İmparatorluğu' şıkkını söyleyeceğini belirtti. 500 bin TL'yle yarışmadan ayrıldı.

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Yarışmacının ismi olay oldu! Ünlü sunucu anons ederken zorlandı! Yarışmacının ismi olay oldu! Ünlü sunucu anons ederken zorlandı!
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Kim Milyoner Olmak İster milyoner
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