Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı! Yarışmacı soruyu görünce bakın ne yaptı...

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı. Ece Su Ürker adındaki yarışmacı, yarışmadaki ilk 11 soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

500.000 bin TL değerindeki "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu çıktı. Yarışmacı 500.000 bin TL değerindeki soruda riske girerek "B:Yakup Kadri Karaosmanoğlu" cevabını verdi.

1 MİLYONLUK SORU AÇILDI!

Yeni bölümde başarılı yarışmacı Ece Su Ürker, 1 milyonluk soruyu açtı. "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında,Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.

Yarışmacı ise çekilme kararı alarak herkesi şaşırttı. Doğru cevap Anadolu Selçuklu Devleti çıktı. Yarışmacı devam etseydi 'Batı Hun İmparatorluğu' şıkkını söyleyeceğini belirtti. 500 bin TL'yle yarışmadan ayrıldı.