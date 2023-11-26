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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 200 bin TL'lik soru futbolseverlerin merak konusu oldu! Hagi mi, Carlos mu, Sneijder mi, Alex mi?

26.11.2023 23:30 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru, futbolseverlerin gündemine oturdu. 200 bin TL'lik sorunun çoktan seçmeli cevaplarında Galatasaray'ın efsane isimleri Gheorghe Hagi ile Wesley Sneijder A ve C şıklarında, Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları Roberto Carlos ile Alex de Souza ise B ve D şıklarında yer aldı. Cevap ise kısa süre içinde bulundu. İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. ATV'de yayınlanan programda çıkan 200 bin TL'lik soru, kısa süre içinde futbolseverlerin gündemine oturdu.

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200 bin TL basamağına ulaşan yarışmacı, "Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A Milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'ın efsane isimleri Gheorghe Hagi ile Wesley Sneijder A ve C şıklarında, Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları Roberto Carlos ile Alex de Souza ise B ve D şıklarında yer aldı.

DOĞRU CEVAP: SNEIJDER

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Karar vermekte güçlük çeken yarışmacı, telefon joker hakkını kullandı ve B şıkkı (Roberto Carlos) cevabını verdi.

Meraklı bekleyişin ardından doğru şıkkın C (Wesley Sneijder) olduğu ortaya çıktı ve yarışmacı elendi.

KAÇ MAÇA ÇIKTILAR?

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Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın formasıyla 134 maçta forma giydi. Diğer şıklarda yer alan isimlerden Gheorghe Hagi; Romanya formasıyla 125, Roberto Carlos, Brezilya formasıyla 127, Alex de Souza ise yine Brezilya formasıyla 48 maça çıktı.

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