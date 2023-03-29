Kim Min-jae'den şaşırtan açıklama sonrası jet hızıyla özür!

Dünya futbolunun en iyi savunmacıları arasında gösterilen Kim Min-jae, Güney Kore-Uruguay maçı sonrası ilginç bir açıklama yaptı.

"SADECE KULÜBÜME ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Güney Kore basınına konuşan başarılı oyuncu, "Zihinsel olarak çok yorgunum. Şu an için milli takım yerine sadece kulübüme odaklanmak istiyorum. Hiçbir şeyim yok" dedi.

JET HIZIYLA ÖZÜR DİLEDİ

Güney Koreli oyuncu tepki çeken açıklaması sonrası, "Sözlerime şaşıran herkesten özür dilerim. Ufak bir sakatlık geçirdim ve iyileştim. Çok maç oynadım ve hiç dinlenmeye fırsatım olmadı. Zihinsel olarak çöktüm ve bu açıklaması yaptım. Tekrar bizi destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



