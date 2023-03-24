Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor! Güney Kore'nin yeni süper yıldız adayı adım adım sarı - lacivertlilere geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürmüştü. Milli araya moralli giren sarı - lacivertlilerde transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

TARAFTARLARDAN TAM NOT ALMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

ROTA YENİDEN GÜNEY KORE

Bu sezon başında İtalya Ligi Serie A devi Napoli'ye 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan başarılı futbolcudan çok memnun kalan sarı - lacivertliler, rotasını yeniden Güney Kore'ye kırdı. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Gwangju forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji-Sung Eom'u takibe aldı.

Haberde sağ ayağını etkin şekilde kullanabilen Güney Koreli yetenek, birden fazla mevkide forma giyebildiği kaydedildi.

Kim Min-Jae'nin de Ji-Sung Eom için Fenerbahçe'ye olumlu referans verdiği öğrenildi.

Eom'un da Kanarya'yı Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gördüğü ve transfere sıcak baktığı belirtildi.

