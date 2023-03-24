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Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor! Güney Kore'nin yeni süper yıldız adayı adım adım sarı - lacivertlilere geliyor...

24.03.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Güney Koreli yıldız, bu sezon başında İtalya Ligi Serie A devi Napoli'ye 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandırmıştı. Kim'den fazlasıyla memnun kalan sarı - lacivertliler, transferde rotasını bir kez daha Güney Kore'ye çevirdi. İşte detaylar...

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor! Güney Kore'nin yeni süper yıldız adayı adım adım sarı - lacivertlilere geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürmüştü. Milli araya moralli giren sarı - lacivertlilerde transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

TARAFTARLARDAN TAM NOT ALMIŞTI

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

ROTA YENİDEN GÜNEY KORE

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Bu sezon başında İtalya Ligi Serie A devi Napoli'ye 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan başarılı futbolcudan çok memnun kalan sarı - lacivertliler, rotasını yeniden Güney Kore'ye kırdı. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Gwangju forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji-Sung Eom'u takibe aldı.

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Haberde sağ ayağını etkin şekilde kullanabilen Güney Koreli yetenek, birden fazla mevkide forma giyebildiği kaydedildi.

Kim Min-Jae'nin de Ji-Sung Eom için Fenerbahçe'ye olumlu referans verdiği öğrenildi.

Eom'un da Kanarya'yı Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gördüğü ve transfere sıcak baktığı belirtildi.

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