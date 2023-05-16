Kim Min Jae Fenerbahçe'yi bin pişman etti! Manchester United'dan astronomik rakam

Fenerbahçe'de gösterdiği etkileyici performans sonrası İtalyan ekibi Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae bu performansını yeni takımında da sürdürürken Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı.

FENERBAHÇE BİN PİŞMAN

Adı transfer dedikodularına karışan ve sezon sonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kim Min-Jae, astronomik bedelle yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu başında 3 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Kim Min-Jae, iki yıl içinde Sarı-Lacivertlilerin ödediği bedelin 16 katına yakın bir bedelle transfer oluyor.

52 MİLYON STERLİN...

Manchester United, Napoli'nin defans oyuncusu Kim Min-jae'yi transfer etme konusunda büyük oranda anlaşırken, anlaşma kapsamında Napoli'nin kasasına bonuslarla beraber 52 milyon sterlin girecek.

ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

İtalya'da çıkan haberlere göre Manchester United, Napoli'nin defans oyuncusu Kim Min-jae için bir anlaşma imzaladı. Il Mattino gazetesi 26 yaşındaki oyuncunun United'a katılmayı kabul ettiğini ve sadece son detayların belirlendiğini yazdı. Haberde, Napoli'nin Kim'in yerine geçecek bir stoper arayışına çoktan başladığı belirtildi.

