Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te! Transfer tanıtım videosu için tesislere bile geldi

Fenerbahçe'de kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden Napoli'ye transfer olan yıldız oyuncunun İtalya kariyeri de kısa sürdü.

BAYERN MÜNİH TRANSFERİ NOKTALADI

Napoli ile bu yıl lig şampiyonluğu yaşayan ve şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kim Min-jae, dünya devi Bayern Münih'in radarına girmişti. Güney Koreli oyuncu ile görüşen Bayern yetkilileri transferi bitirdi.

48 MİLYON EURO

Sözleşmesinde bulunan '48 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanan Bayern Münih, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. Kim Min-jae, transfer tanıtım videosu çekimleri için Bayern Münih tesislerinde görüntülendi.

