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  4. Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te! Transfer tanıtım videosu için tesislere bile geldi

Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te! Transfer tanıtım videosu için tesislere bile geldi

18.07.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Napoli'de gösterdiği performansın ardından Bayern Münih'in teklifini kabul eden Güney Koreli oyuncu, Alman deviyle 5 yıllık sözleşme imzalamak için Almanya'ya gitti.

Fenerbahçe'de kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden Napoli'ye transfer olan yıldız oyuncunun İtalya kariyeri de kısa sürdü.

BAYERN MÜNİH TRANSFERİ NOKTALADI

Kim-Min-jae

Napoli ile bu yıl lig şampiyonluğu yaşayan ve şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kim Min-jae, dünya devi Bayern Münih'in radarına girmişti. Güney Koreli oyuncu ile görüşen Bayern yetkilileri transferi bitirdi.

48 MİLYON EURO

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Sözleşmesinde bulunan '48 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanan Bayern Münih, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. Kim Min-jae, transfer tanıtım videosu çekimleri için Bayern Münih tesislerinde görüntülendi.

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