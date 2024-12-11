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  4. Kimi Prenses Fiona'ya kimi koca bir marula benzetmişti! Altın Kelebek'e kıyafetiyle damga vuran Bülent Ersoy eleştirilere sert çıktı! 'Madam Rihanna bile...'

Kimi Prenses Fiona'ya kimi koca bir marula benzetmişti! Altın Kelebek'e kıyafetiyle damga vuran Bülent Ersoy eleştirilere sert çıktı! 'Madam Rihanna bile...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.12.2024 12:29
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50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne hem ödüller hem de kırmızı halı kostümleri damga vurdu. Gecede 50. Yıl Özel Ödülü alan Diva Bülent Ersoy yeşiller içerisindeki kostümüyle dikkat çekti. Bülent Ersoy'un bu kostümü kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Bülent Ersoy'u kimi Prenses Fiona'ya kimi koca bir marula benzetti. Diva'dan eleştirilere yanıt gecikmedi...

Kimi Prenses Fiona'ya kimi koca bir marula benzetmişti! Altın Kelebek'e kıyafetiyle damga vuran Bülent Ersoy eleştirilere sert çıktı! 'Madam Rihanna bile...'

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin bu yıl 50'ncisi gerçekleştirildi. Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, 50. Yıl Özel Ödülü'ne layık görüldü. Sahne kostümleri, abartılı makyajı ve kocaman takılarıyla her zaman konuştuğumuz Bülent Ersoy bu defa baştan aşağı yeşil kostümüyle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DİLE DÜŞTÜ

Bülent Ersoy'un ilginç kostümü kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Ünlü ismin kıyafetini kimi Prenses Fiona'ya kimi de koca bir marula benzetti.

ERSOY

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

Günlerdir kıyafetiyle çok konuşulan Bülent Ersoy sonunda eleştirilere dayanamadı ve sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Ersoy şu ifadeleri kullandı;

"KRALİÇELER GİBİ YAŞIYORUM"

"Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile nacizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba 'Bülent Ersoy hasta mı' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocamaaannnn bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim.

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Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de biraz da heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maaşallah. Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım. Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!.."

bülent ersoy

"DÜŞMANLARIM ÇATIR ÇATIR ÇATLASINLAR"
Dünya çapındaki modacılar ile çalışan yine dünya çapındaki bir artist Madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş, ben de bu pardösüyü giyip bu büyük ödülü 'bu kıyafet ile almalıyım' diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardösü ile çıktım. Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris’ten Çokta güzel yaptım ooooohhhh... Sefam olsun, düşmanlarım çatır çatııırrr çatır çatlasınlar...

"RUHUMDA YER ZAMAN MARJİNALLİK YATAR"
Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuvalda giysem ben yine Bülent Ersoy'um, yine Bülent Ersoy'um, yine Bülent Ersoy'um... Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlar da beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz

Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımı da hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz Hadi konuşun konuşun, devam edin! Hahaha!"

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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