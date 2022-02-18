Kimi 'Sözleri çok anlamlı, dillere marş olur' dedi, kimi anlamsız buldu! Ünlü isimler Tarkan'ın çok tartışılan 'Geççek' şarkısını Mynet'e yorumladı

MYNET MAGAZİN ÖZEL-Tarkan'ın 'Geççek' şarkısının Youtube izlenmesi saat 15:20 itibarıyla beş milyon kişiyi geçti. AK Parti ve MHP cephesi şarkının siyasi mesaj taşıdığını ifade ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener de dün gece şarkıyı paylaşarak 'Çoğu bitti azı kaldı' notun düştü. "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim" diyerek o dönemde içinde bu şarkının melodi ve sözlerinin yankılandığını söyleyen Tarkan için kimler ne dedi?

Mynet özel haber ekibi Banu Alkan, Selçuk Yöntem, Melis İşiten, Behzat Uygur, Jessica May, Reha Özcan gibi ünlü isimlerle görüşüp 'Geççek' şarkısını sordu.

BANU ALKAN: ANLAMLANDIRAMADIM

"Sanata ve sanatçıya sonsuz saygım var; Tarkan'a ve ürettiklerine de saygım sonsuz ancak çizgisinin dışına çıkmış gibi geldi. Anlamlandıramadım."

BEHZAT UYGUR: GAYET HAREKETLİ

"Tarkan'ı beğenirim. Şarkılarını da dinlerim. Turnedeydim dönerken dinledim. Gayet hareketli güzel bir şarkı olmuş."

JESSİCA MAY: ONUN ŞARKILARI ŞARAP GİBİ...

"Benim için önemli olan müziği ilk duyduğumda kulağıma güzel gelmesi. Ben sözlere çok takılmıyorum. Benim bu zamana kadar anladığım Tarkan şarkıları şarap gibi; yıllar geçtikçe daha da değerleniyor. Şarkıyı beğenmeyenlerin bir süre sonra beğenmeye başlayacağını düşünüyorum."

SELÇUK YÖNTEM: SÖZLERİNİ ÇOK ANLAMLI BULDUM

"Tarkan’ın şarkısını çok beğendim. Sözlerini de çok esprili ve anlamlı buldum. Olumsuz olan her şeyin geçeceğini söylüyor. Olumsuz şeyler yaşamımızdan çekip gitmesin mi? Gitsin."

REHA ÖZCAN: UMUT VAAD EDEN BİR ŞARKI OLMUŞ

"Dinledim, güzel olmuş. Pandemi ve ekonomik pandemide umut vaad eden bir şarkı olmuş. Sanatçılar yaşadığı çağın sorunları üzerinden üretirler. 90’lı yılların başından beri, çok iyi ürünler veren Tarkan yine iyi bir ürün çıkarmış. Müzikalitesini mutlaka müzik eleştirmenleri değerlendirmeli. Teşekkür ederim."

MERVE SEVİ: BAYILDIM

"Şarkıya bayıldım."

MELİS İŞİTEN: ÇOK EĞLENCELİ

"Şarkı çok eğlenceli. Özlediğimiz neşe, özlediğimiz umut var içinde bence. Her şey geçecek."

FULYA ZENGİNER: DİLLERDE MARŞ OLUR

"Hiç tarzım olmayan bir müzik türü olmasına rağmen hem klibi hem şarkıyı çok beğendim bence dillerde marş olur."

MURAT AYGEN: HARİKA

"Tarkan her zamanki gibi harika bir hit çıkarmış."

NAME ÖNAL: ÇOK HOŞUMA GİTTİ

"Şarkıyı dün akşam ilk çıktığı anda dinledim. Çok hoşuma gitti. Zaten Tarkan bu ülkenin en büyük değerlerinden biri. Onu eleştirmek yerine anlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum."

TUĞBA MELİS TÜRK: YOLU AÇIK OLSUN

"Benim için Tarkan her zaman stardır. Yeni şarkısının yolu açık olsun."





