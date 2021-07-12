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Kimilerine göre Messi ve Ronaldo'dan daha önde! İşte Maradona'yı dünyanın en iyisi yapan şeyler

12.07.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en iyi futbolcusu denince akla ilk gelen isim, o. Arjantin Milli Takımı'nın ve Napoli'nin efsane oyuncusu, adeta tek başına bir takım olan Diego Maradona, pek çok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak anılıyor. Peki Diego Maradona'yı dünyanın en iyi futbolcusu yapan nedir? Tabii ki bunun birkaç nedeni var. İsterseniz bu nedenleri beraber inceleyelim.

Kimilerine göre Messi ve Ronaldo'dan daha önde! İşte Maradona'yı dünyanın en iyisi yapan şeyler

Futbol tarihinde, pek çok iyi oyuncu bulunuyor. İyi oyuncular, iyi takımlarla galibiyetler alabilir ve şampiyonluklar yaşayabilir. Maradona ise bambaşka biriydi. Napoli gibi bir takımı apayrı bir boyuta taşımıştı. İnanılmaz oyun stili, tekniği ve hızıyla, izlemesi çok keyif veren, çok özel bir futbolcuydu. İşte Maradona'yı dünyanın en iyi futbolcusu yapan nedenler:

DURDURULAMAZ BİR OYUNCU

Maradona, özellikle rakip oyuncuları birer birer geçerek attığı gollerle efsane oldu. Onu durdurmak çok zordu. Öyle ki, onu durdurmak için çok sert bir şekilde savunma yapmak gerekiyordu. Maradona'yı durdurmanın tek yolu, onu sakatlamaktı.

TEK BAŞINA BİR TAKIM

Maradona'yı özel kılan pek çok şey var. Ancak onun en önemli özelliklerinden biri, tek başına bir takım olması. O öyle bir futbolcuydu ki, takımına yoldan geçen 10 sıradan insanı koysanız yine gol atmasını bilirdi. Daha önce hiç şampiyonluk yaşamamış olan Napoli'ye transfer olduğunda, hiç kimse ondan böyle bir şey beklemiyordu. O zamanlar İtalya ligi çok zorluydu. Ancak o, Napoli'yi iki kez şampiyon yapmayı başardı.

İTALYA'NIN GÖZDESİ

1990 Dünya Kupası'nda İtalya'ya karşı oynadığı maçta, İtalyan taraftarlar Maradona'yı desteklemekten kendilerini alıkoyamadı. İtalya'da büyük işler başaran Maradona, öyle çok seviliyordu ki, İtalyan taraftarlar o maçta resmen Arjantin'i destekledi.

TANRI'NIN ELİ

Maradona, şampiyon oldukları 1986 Dünya Kupası'nda, İngiltere'ye karşı eliyle attığı golle çok tartışıldı. Daha sonra "Tanrı'nın eli" adını alan bu gol, futbol tarihinin en unutulmaz anlarından bir tanesi oldu.

YÜZYILIN GOLÜ

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı atılan iki golün de sahibi Maradona'ydı. İlk golü çok tartışılırken attığı ikinci gol ile herkesi susturmayı bildi. Orta sahanın gerisinden sürmeye başladığı topu, karşısına çıkan tüm rakip oyuncuları çalımlayarak kalenin içine gönderdi. Bu gol de daha sonra, FIFA tarafından yüzyılın golü seçildi.

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Cristiano Ronaldo Lionel Messi
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