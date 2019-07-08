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Kimin aklına gelirdi? Her gün bir adet yutarak iğne ipliğe dönüyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

İştah kontrolü sağlamakta zorlanıyorsanız oldukça enteresan ama etkili olduğu konuşulan çiğ pirinç yutma yöntemini deneyebilirsiniz. Düzenli olarak uygulandığında 2 ayda tam 14 kilo verdirdiği iddia ediliyor.

Kimin aklına gelirdi? Her gün bir adet yutarak iğne ipliğe dönüyorlar

Kilo vermeyi deniyor ve hala bu konuda başarılı olamıyorsanız bir de bahsedeceğimiz pirinç küründen faydalanabilirsiniz, elbette öncesinde uzmana danışma şartı ile :)

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Sabahları pirinç yutarak güne başladığınızda iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ancak sadece pirinç yutup, yüksek kalorili beslenmeye devam etmek size kilo verdirmeyecektir. Pirinç yuttuğunuz sürece yediklerinizi de bir nebze kontrol altına almalısınız k, kilo vermeniz hızlansın...

Pirinç kürü, sayılı bir şekilde yapılmalıdır, yani ilk gğn 1 adet pirinç yutulmalıdır. Sabahları aç karna 1 adet pirinç yutarak güne başlayıp ertesi günlerde ise birer birer miktarı artırarak 30 gün bu şekilde devam edilmelidir. 30 günün sonunda geriye doğru gitmelisiniz, yani her gün birer birer azaltarak... Totalde 60 gün süren pirinç yutma hareketini gerçekleştirirken, pirinci bir bardak ılık su ile yutmalı, üzerine bir bardak daha ılık su içilmesi gerekmektedir.

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Bu aşamada sıkı bir diyete ihtiyaç olmasa da porsiyonlara dikkat edilmeli. Pirinç yutma hareketini uygulayanlar bu aşamada iştahlarının azaldığını belirtiyor. Verilen kilo miktarı kişiden kişiye değişse de 2 ayda 8-14 kilo verenlerin olduğu biliniyor.

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