Kimlikle gidilen ülkeler 2020 / pasaportsuz gidilebilen ülkeler hangileri?

Pasaport harçları, defter bedeli, vize ücretleri derken zaten zor olan yurtdışı tatili yapma ihtimali daha da düşüyor. Düşünsenize şehir değiştirir gibi çantamızı ve kimliğimizi alıp yola çıkıyoruz ve uçaktan başka bir ülkede iniyoruz. Kulağa pek mümkün değilmiş gibi geliyor ancak Türk vatandaşlarından pasaport ve vize istemeyen, kimlikle gidilen ülkeler bulunuyor.
Vizesiz gidilebilen ülkeler listesi kadar kabarık bir liste olmasa da yine de kimliğimizle giriş yapabileceğimiz ülkeler olduğunu bilmek güzel. Ülkelerin prosedürleri birbirinden farklı olabiliyor. Şimdilik listede 4 ülke var.
Yavru vatan KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. Kimlikle KKTC’ye gidilebiliyor. 30 güne kadar vize almaya ihtiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfedebilirsiniz.
Ukrayna, özellikle kimlikle gidilen ülkelerden olması nedeniyle Türk vatandaşlarının favori destinasyonu. Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz (kimlikle) gidilebiliyor. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya pasaportsuz seyahat etmek istiyorsanız yeni tip çipli kimlik kartınızın olması gerekiyor. Ukrayna eski nüfus cüzdanını kabul etmiyor !
Pasaporta gerek olmadan kimlikle giriş yapılabilecek ülkelerden biri de Gürcistan.1 yıla kadar pasaportsuz ve vizesiz Gürcistan'da kalmak mümkün. Ancak 1 yıldan fazla kalmak istenirse vize ve Gürcistan’da ikamet teskeresi alınması gerekiyor. 2019 yılı itibari ile Gürcistan’a girişte eski kimlik kartları yerine yeni çipli kimlik kartlarının kullanılması gerekiyor.
Türk vatandaşlarının kimlikle giriş yapabileceği ülkeler arasına 2019 yılında Moldova da dahil oldu. Pasaport ve vizesiz, 180 gün içerisinde 90 güne kadar kalınabiliyor. Kimlikle seyahatin kabulünden sonra popülerliği artmaya başlayan Moldova pasaportu olmayan seyahat severlerin ziyaret edebileceği bir ülke.
Dilerim bu ülke sayısı daha da artar ve yazıyı tekrar tekrar güncellemem gerekir. :) Seyahatin önündeki engellerin kalkması dileğiyle...
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