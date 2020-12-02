Kimlikle gidilen ülkeler 2020 / pasaportsuz gidilebilen ülkeler hangileri?

Pasaport harçları, defter bedeli, vize ücretleri derken zaten zor olan yurtdışı tatili yapma ihtimali daha da düşüyor. Düşünsenize şehir değiştirir gibi çantamızı ve kimliğimizi alıp yola çıkıyoruz ve uçaktan başka bir ülkede iniyoruz. Kulağa pek mümkün değilmiş gibi geliyor ancak Türk vatandaşlarından pasaport ve vize istemeyen, kimlikle gidilen ülkeler bulunuyor.

KİMLİKLE GİDİLEN ÜLKELER LİSTESİ

Vizesiz gidilebilen ülkeler listesi kadar kabarık bir liste olmasa da yine de kimliğimizle giriş yapabileceğimiz ülkeler olduğunu bilmek güzel. Ülkelerin prosedürleri birbirinden farklı olabiliyor. Şimdilik listede 4 ülke var.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Yavru vatan KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. Kimlikle KKTC’ye gidilebiliyor. 30 güne kadar vize almaya ihtiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfedebilirsiniz.

UKRAYNA

Ukrayna, özellikle kimlikle gidilen ülkelerden olması nedeniyle Türk vatandaşlarının favori destinasyonu. Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz (kimlikle) gidilebiliyor. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya pasaportsuz seyahat etmek istiyorsanız yeni tip çipli kimlik kartınızın olması gerekiyor. Ukrayna eski nüfus cüzdanını kabul etmiyor !