Yapay zeka “oyuncusu” şaşırttı! Röportajın ortasında bir anda dil değiştirdi

Yapay zekâyla oluşturulan oyuncu Tilly Norwood, gazeteci Piers Morgan'ın kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı röportaj kesitinde aniden dil değiştirmiş göründü. Forbes'un aktardığına göre Norwood, bir soruyu yanıtlarken cümlesini yarıda kesti. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından ise başka bir dilde konuşmaya başladı.

EXCLUSIVE: AI actress Tilly Norwood glitches and starts speaking CHINESE during her interview with Piers Morgan and real-life actor Tom Conti...



Watch the full interview at 7pm (BST)👇



📺 https://t.co/1nTb79BH8D@piersmorgan | @TillyNorwoodX pic.twitter.com/DDkveWvVzz — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 18, 2026

NEDEN YAŞANDI?

Deadline, Norwood'un geçtiği dilin Kantonca olduğunu bildirdi. Morgan, görünür bir neden olmadan Çince konuşmaya başladığını söyleyerek Norwood'a bunun nedenini sordu. Norwood ise özür dileyip küçük bir aksaklık yaşadığını belirtti.

Norwood'u geliştiren yapay zekâ prodüksiyon şirketi Particle 6 adına açıklama yapan Michelle Waldron ise farklı bir değerlendirme sundu. Forbes'a gönderdiği e-postada bunun bir arıza olmadığını, karakterin yapabildiklerini gösterdiğini savundu. Waldron'a göre Tilly, Kantonca bir kelime duyduğunu düşünmüş ve hızla o dile geçmiş olabilir.

RÖPORTAJLAR İÇİN AYRI SÜRÜM

Waldron, Morgan ve diğer medya kuruluşlarıyla konuşan sürümün adının Talking Tilly olduğunu açıkladı. Röportajlar için hazırlanan bu sürüm, oyunculuk yapan sürümden ayrı bir versiyon ve farklı araçlarla destekleniyor.

12 SAYFALIK BİR SİSTEM İSTEMİ VAR

Particle 6'nın açıklamasına göre Talking Tilly, bir büyük dil modeliyle çalışıyor. Karakterin kişiliği, mizah anlayışı ve sınırları 12 sayfalık bir sistem istemiyle tanımlanıyor. Ayrıca dünyası, çalışmaları ve görüşleri hakkında en fazla 30 belgeden oluşan bir bilgi tabanı kullanılıyor.

Kaynak: Forbes