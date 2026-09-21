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Kolları tıpkı çamaşır ipi gibi! Çok nadir görülüyor: Bilim insanları bile şaşırdı

Okyanusun karanlık ve ulaşılması güç derinliklerinde yapılan araştırmada bilim insanlarını şaşırtan bir canlı görüntülendi. Daha önce çok az kez kayda alınan Magnapinna cinsi kalamar, Kaliforniya açıklarında deniz yüzeyinin 3 bin 277 metre altında görüntülendi. Uzun kolları ve dirseği andıran kıvrımlarıyla dikkat çeken canlının boyunun yaklaşık 1,25 metre olduğu tahmin edildi.

Kolları tıpkı çamaşır ipi gibi! Çok nadir görülüyor: Bilim insanları bile şaşırdı
Çiğdem Berfin Sevinç

Nadir görülen kalamar, 7 Ağustos'ta Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) araştırmacılarının düzenlediği keşif sırasında fark edildi.

Ekip, Kaliforniya'nın merkez kıyıları açıklarındaki Davidson Seamount bölgesini uzaktan kumandalı Doc Ricketts aracıyla inceliyordu. Araştırmacılar deniz tabanının üzerinde süzülen sıra dışı canlıyı fark ettiklerinde başlangıçta neyle karşı karşıya olduklarını anlayamadı.

Canlının büyük yüzgeçleri yavaşça hareket ederken sekiz kolu ve iki son derece ince dokunaçı aşağı doğru uzanıyordu. Aracın lazer ölçüm sistemi sayesinde vücudunun üst kısmından kollarının uçlarına kadar uzunluğunun yaklaşık 1,25 metre olduğu belirlendi.

Bu gözlem, Magnapinna'nın Kuzeydoğu Pasifik'te doğrulanmış ilk kaydı oldu.

Kolları tıpkı çamaşır ipi gibi! Çok nadir görülüyor: Bilim insanları bile şaşırdı 1

İLK BAKIŞTA DENİZANASI SANDI

MBARI derin deniz ekoloğu Olívia Soares Pereira, canlıyı ilk gördüğünde onun bir kalamar olduğunu düşünmedi.

Pereira, ince dokunaçların yalnızca uçlarını gördüğü için başlangıçta canlıyı denizanasına benzettiğini, ancak ekranda kolların belirgin şekilde kıvrıldığını gördüğünde bunun çok daha sıra dışı bir canlı olduğunu anladığını belirtti.

Magnapinna'nın en dikkat çekici özelliği de tam olarak bu kolları.

Kolları tıpkı çamaşır ipi gibi! Çok nadir görülüyor: Bilim insanları bile şaşırdı 2

KOLLARI DİRSEK GİBİ KIVRILIYOR

Bilim insanlarının "büyük yüzgeçli kalamar" olarak tanımladığı Magnapinna'nın kolları ve dokunaçları vücudundan neredeyse dik açıyla uzanabiliyor. Daha sonra keskin şekilde kıvrılan uzantılar, uzaktan bakıldığında dirseğe benzer bir görüntü oluşturuyor.

Bu sıra dışı duruşun neden ortaya çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Araştırmacıların üzerinde durduğu ihtimallerden biri, uzun uzantıların derin denizde beslenmeye yardımcı olması. Kalamarın kollarını ve dokunaçlarını suya yayarak avını pasif şekilde yakalıyor olabileceği düşünülüyor.

Ancak bilim insanları bu canlının tam olarak ne yediğini, avını nasıl yakaladığını ve nasıl ürediğini henüz bilmiyor.

Kolları tıpkı çamaşır ipi gibi! Çok nadir görülüyor: Bilim insanları bile şaşırdı 3

DÜNYADA 70'TEN AZ KEZ GÖRÜLDÜ

Magnapinna hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Şimdiye kadar dünya genelinde 70'ten az bireyin gözlemlendiği veya toplandığı belirtiliyor.

Canlıya Atlas, Pasifik ve Hint okyanuslarının farklı bölgelerinde rastlandı. Avustralya, Hawaii, Filipinler, Mikronezya ve Cook Adaları çevresinde de kayıtları bulunuyor.

Üstelik bu canlı yalnızca 3 bin metre derinliklerde yaşamıyor. Daha önce 6 bin 212 metre derinlikte de Magnapinna gözlemlendi.

Bu durum, türün okyanusların en ulaşılmaz bölgelerinde bile yaşayabildiğini gösteriyor.

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