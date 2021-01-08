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Kimlikle gidilen ülkeler 2021 - 5 güzel ülke, sayısız şehir

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Kimlikle gidilen ülkeler 2021 - 5 güzel ülke, sayısız şehir

Pasaportsuz yurtdışı seyahati kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi Pasaport harcı yok vize derdi yok sadece kimlikle seyahat eşittir hayallerdeki seyahat demek. Özellikle ilk defa yurt dışına çıkmak isteyenler bu listeme iyi baksın derim. Son zamanlarda ülkeler arası yapılan anlaşmalarda pasaport olmadan sadece kimlikle karşlıklı olarak ülke vatandaşları ülkelere giriş-çıkış yapabiliyor. En güncel haliyle ve 2021 yılı itibariyle Türkiye'den sadece kimlikle gidilen ülkeler aşağıda...

Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler listemiz genel olarak Türkiye'ye yakın konumda. Dolayısıyla bir hafta sonu tatilinde bile pasaportunuz olmadan bu ülkelere kolayca gidip gelebilirsiniz. Kimlikle gidilen ülkeler listesine en son kardeş ülke Azerbaycan eklendi. İşte Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler listesi.

NOT: Sadece kimlikle gidilen ve aşağıda belirttiğim ülkelere girişte sorun yaşamamak için yeni çipli T.C. Kimlik Kartı olmanız çok daha güzel olacaktır.

KİMLİKLE GİDİLEN ÜLKELER 2021

GÜRCİSTAN

Gürcistan vize istiyor mu?
Pasaportsuz gidilen ülkeler listesinde olan Gürcistan’ı turist olarak ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Pasaportsuz sadece kimliğinizle Gürcistan’a kolayca giriş çıkış yapabilirsiniz.

gürcistan

NOT: 01.09.2019 tarihi itibariyle Gürcistan’a Eski Kimlik Kartları Yerine, Çipli Yeni Kimlik Kartlarıyla giriş yapmanız gerekiyor.

UKRAYNA

ukrayna

Ukrayna vize istiyor mu?
Ukrayna, pasaportsuz gidilen ülkelerden olması nedeniyle son zamanlarda Türk vatandaşlarının favori destinasyonu oldu. Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz (kimlikle) gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya pasaportsuz seyahat etmek istiyorsanız yeni tip çipli kimlik kartınızın olması gerekiyor. Ukrayna eski nüfus cüzdanını kabul etmiyor!

MOLDOVA

moldova

Moldova vize istiyor mu?
Pasaportsuz gidilen ülkeler listemize 2020 yılında eklenen Moldova'ya geldik. Türkiye ve Moldova arasında pasaportsuz seyahat uygulaması 19 Şubat 2019 tarihinde başladı. Yani Türk vatandaşları Moldova'ya pasaportsuz kimlikle seyahat edebiliyor.

KKTC

Kıbrıs vize istiyor mu?
“Kıbrıs’a pasaportsuz gidiliyor mu ?” sorusunun cevabı olarak yavru vatan KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor yani Kıbrıs’a kimlikle seyahat edebilirsiniz. 30 güne kadar vize almaya ihtiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dur durak bilmeden keşfedebilirsiniz.

kktc

NOT: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gidecek olan Türk vatandaşların, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra eski nüfus cüzdanıyla Türkiye’den çıkış yapamayacağını açıkladı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan vize istiyor mu?
Pasaportsuz gidilen ülkeler listesine son bir ülke daha eklendi. Bu ülke Can Azerbaycan. 2020 yılında Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen sonrasında, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı. Bunun hemen sonrasında 9-10 Aralık 2020 tarihlerinde iki ülke arasında yapılan görüşmeler neticesinde imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir.

azerbaycan

2021 Ocak ayı itibariyle pasaportsuz gidilen ülkeler listemiz bu şekilde. Umarım bu liste gün geçtikçe artar. Ne kadar çok ülke o kadar çok seyahat demek.:)

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