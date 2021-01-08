Kimlikle gidilen ülkeler 2021 - 5 güzel ülke, sayısız şehir

Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler listemiz genel olarak Türkiye'ye yakın konumda. Dolayısıyla bir hafta sonu tatilinde bile pasaportunuz olmadan bu ülkelere kolayca gidip gelebilirsiniz. Kimlikle gidilen ülkeler listesine en son kardeş ülke Azerbaycan eklendi. İşte Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler listesi.

NOT: Sadece kimlikle gidilen ve aşağıda belirttiğim ülkelere girişte sorun yaşamamak için yeni çipli T.C. Kimlik Kartı olmanız çok daha güzel olacaktır.

KİMLİKLE GİDİLEN ÜLKELER 2021

GÜRCİSTAN

Gürcistan vize istiyor mu?

Pasaportsuz gidilen ülkeler listesinde olan Gürcistan’ı turist olarak ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Pasaportsuz sadece kimliğinizle Gürcistan’a kolayca giriş çıkış yapabilirsiniz.

NOT: 01.09.2019 tarihi itibariyle Gürcistan’a Eski Kimlik Kartları Yerine, Çipli Yeni Kimlik Kartlarıyla giriş yapmanız gerekiyor.

UKRAYNA

Ukrayna vize istiyor mu?

Ukrayna, pasaportsuz gidilen ülkelerden olması nedeniyle son zamanlarda Türk vatandaşlarının favori destinasyonu oldu. Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz (kimlikle) gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya pasaportsuz seyahat etmek istiyorsanız yeni tip çipli kimlik kartınızın olması gerekiyor. Ukrayna eski nüfus cüzdanını kabul etmiyor!