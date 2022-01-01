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Kimse görmemişti! Rebecca Ferguson, Dune filminden kesilen bir sahneyi paylaştı

01.01.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebecca Ferguson, Dune'da oğlunu canlandıran Timothee Chalamet'in doğum gününü kutlamak için filmden kesilen bir sahneyi paylaştı. Daha önce kimsenin görmediği kare sosyal medya büyük beğeni topladı.

Kimse görmemişti! Rebecca Ferguson, Dune filminden kesilen bir sahneyi paylaştı

Başarılı yönetmen Denis Villeneuve'nin yönettiği ve Frank Herbert'in klasik bilim kurgu romanından uyarlanan Dune'da Lady Jessica karakterine hayat veren Rebecca Ferguson, sosyal medya hesabından filmin vizyondaki halinde yer almayan bir sahnenin kamera arkası fotoğrafını paylaştı. Filmde oğlunu canlandıran Timothee Chalamet'in doğum gününü kutlamak için Ferguson’un yaptığı bu özel paylaşım hayranlarından tam not aldı.

FİLMDE BU SAHNE BULUNAMADI

Lady Jessica karakteri, Dune filminin başrollerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Paul Atreides'in annesi ve bir Bene Gesserit rahibesi olarak Paul'un eğitiminden de sorumlu olan kişi olarak kabul edilen Lady Jessica karakterine hayat veren Ferguson’un sosyal medya gönderisinde bıçaklı bir dövüş sahnesine gönderme yapılıyor. Ancak filmin vizyondaki halinde böyle bir sahne yer almıyor.

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Timothee Chalamet'in doğum günü için paylaştığı fotoğrafın altına "Sevdiğiniz bir sahnenin kullanılmaması her zaman garip bir duygudur. Umarım bir gün bu size ulaşır arkadaşlar" yazarak filmin daha uzun bir kurgusunu izlemek isteyenlerin arasında yer aldığını belirtti.

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