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Kimse müdahale etmedi! Saçından tutup böyle sürükledi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.01.2019 20:39 | Son Güncelleme

Çin'de kaydedilen görüntülerde, bir adam, çığlıklar atan kadını saçından tutup, sürükledi. Kimse duruma müdahale etmezken, o anlar kameralara böyle yansıdı.

Çin'de yaşanan korkunç olayda, bir adam, kadını saçlarında tuttu, yolun karşısına geçene kadar sürükledi.

Çığlıklar atan kadına trafik polisi de dahil hiç kimse yardım etmezken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın adam şiddet

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