Kimse müdahale etmedi! Saçından tutup böyle sürükledi

\u00c7in'de ya\u015fanan korkun\u00e7 olayda, bir adam, kad\u0131n\u0131 sa\u00e7lar\u0131nda tuttu, yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ene kadar s\u00fcr\u00fckledi.\n\u00c7\u0131\u011fl\u0131klar atan kad\u0131na trafik polisi de dahil hi\u00e7 kimse yard\u0131m etmezken, o anlar kameralar taraf\u0131ndan saniye saniye kaydedildi.PARTNERHer ne yap\u0131yorsan\u0131z hemen b\u0131rak\u0131n ve bu tweetleri okuyun!Cevab\u0131yla herkesi duyguland\u0131rd\u0131Ona 'sevimli' diyor ve ayn\u0131 evde ya\u015f\u0131yor
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